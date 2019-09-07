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Пургин сравнил ОРДО с «Титаником» и дал мрачные прогнозы. ВИДЕО

07.09.2019 18:01
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Пургин сравнил ОРДО с «Титаником» и дал мрачные прогнозы. ВИДЕО

«Экс-председатель народного Совета ДНР» Андрей Пургин в интервью сравнил «республику» с потерпевшим крушение «Титаником», так как ее дальнейшее будущее под вопросом.

Он отметил, что на сегодняшний день нет представления о том, какое будущее ждет ОРДО, передает donpress.

По его словам, в действующей «власти республики» нет четкого видения развития «государства» и дальнейшего направления. Пургин заявил, что т населения скрыта суть переговоров с Украиной. Он добавил, что несмотря на то, что ОРДО, якобы, движется «в Россию», однако, обсуждать эти вопросы и отставить интересы Донбасса некому, что очень внушает опасения.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, прогноз, переговоры, будущее, Титаник, ДНР, Пургин, ОРДО
 
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