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Пургин сравнил ОРДО с «Титаником» и дал мрачные прогнозы. ВИДЕО
07.09.2019 18:01
«Экс-председатель народного Совета ДНР» Андрей Пургин в интервью сравнил «республику» с потерпевшим крушение «Титаником», так как ее дальнейшее будущее под вопросом.
Он отметил, что на сегодняшний день нет представления о том, какое будущее ждет ОРДО, передает donpress.
По его словам, в действующей «власти республики» нет четкого видения развития «государства» и дальнейшего направления. Пургин заявил, что т населения скрыта суть переговоров с Украиной. Он добавил, что несмотря на то, что ОРДО, якобы, движется «в Россию», однако, обсуждать эти вопросы и отставить интересы Донбасса некому, что очень внушает опасения.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, прогноз, переговоры, будущее, Титаник, ДНР, Пургин, ОРДО
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