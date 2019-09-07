Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин

07.09.2019 10:12

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска в Донецкой области работают в штатном режиме.

Так, по данным пограничников, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 30/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 25/60;

КПВВ «Гнутово» — 10/15.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 42,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 015 человек и 1205 транспортных средств;

«Марьинка» — 9180 человек и 1490 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9000 человек и 1660 транспортных средств;

«Гнутово» — 3860 человек и 865 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 600 человек.