Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха

07.09.2019 22:11

Боевик "ДНР", "начальник" ПВО "ДНР" из 1-й Славянской бригады террористов на Донбассе Владимир Цемах был одним из тех, кто сегодня вернулся в Москву в рамках состоявшегося 7 сентября обмена пленными. Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал в своем телеграмм-канале фото, как помилованный Украиной Цемах поднимается по трапу самолета, который доставит освобожденных россиян во Внуково в Москве. Террорист, ссутулившись, идет в самолет и, скорее всего, понимает, что его ждет дальше, сообщает "Диалог.UA".

Вариантов у боевика не так уж много. Он в лучшем случае может "внезапно исчезнуть", по указке Кремля боевику может "случайно свалиться" на голову кирпич, на него может быть совершено покушение и т.д. Москва таких важных для Гааги свидетелей в покое не оставит. "Последний пассажир, которого заждался Путин",- комментирует кадры с боевиком Цаплиенко. "Опыт Александрова и Ерофеева подсказывает, что это его последнее фото",- резюмирует украинский журналист. К слову сказать, после того, как Украина передала Москве ГРУшников Александрова и Ерофеева, их постигла печальная участь. Оба уже мертвы. Более того, в марте 2016 года было обнаружено расстрелянное тело адвоката Александрова – Грабовского. Мужчину после убийства закопали.