«Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»

07.09.2019 14:12

Экс-командир подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети опубликовал снимки, на которых показал будни членов НВФ.

По словам Ходаковского, основную часть дня занимают вопросы, связанные с боевыми действиями на Донбассе:

«Утро: вручаем помощь от московских благотворителей женам погибших ребят. Скорбим…

День: проводим соревнования по многоборью среди различных подразделений, одним из этапов которых — плавание. Радуемся…

Вечер: командир, на соседней позиции двухсотый, — можно вывезти? Вывозите. Через пятнадцать минут: тяжело ранен (тот, кто поехал вывозить), доставлен в больницу. Скорбим… Так и живем», передает donpress.