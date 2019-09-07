Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»

07.09.2019 14:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»

Экс-командир подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети опубликовал снимки, на которых показал будни членов НВФ.

По словам Ходаковского, основную часть дня занимают вопросы, связанные с боевыми действиями на Донбассе:

«Утро: вручаем помощь от московских благотворителей женам погибших ребят. Скорбим…

День: проводим соревнования по многоборью среди различных подразделений, одним из этапов которых — плавание. Радуемся…

Вечер: командир, на соседней позиции двухсотый, — можно вывезти? Вывозите. Через пятнадцать минут: тяжело ранен (тот, кто поехал вывозить), доставлен в больницу. Скорбим… Так и живем», передает donpress.



Теги: Донбасс, Восток, гибель, больница, ранения, соцсети, Ходаковский, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх