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«Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»
07.09.2019 14:12
Экс-командир подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети опубликовал снимки, на которых показал будни членов НВФ.
По словам Ходаковского, основную часть дня занимают вопросы, связанные с боевыми действиями на Донбассе:
«Утро: вручаем помощь от московских благотворителей женам погибших ребят. Скорбим…
День: проводим соревнования по многоборью среди различных подразделений, одним из этапов которых — плавание. Радуемся…
Вечер: командир, на соседней позиции двухсотый, — можно вывезти? Вывозите. Через пятнадцать минут: тяжело ранен (тот, кто поехал вывозить), доставлен в больницу. Скорбим… Так и живем», передает donpress.
Теги: Донбасс, Восток, гибель, больница, ранения, соцсети, Ходаковский, НВФ
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