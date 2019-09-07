В ОРДО из-под завала дома извлекли мирную жительницу, пострадавшую из-за обстрела

07.09.2019 16:58

6 сентября в результате обстрела два человека пострадали на хутора Роза Новоазовского района.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.

Так, в «ведомстве» отметили:

«Спасатели 39-й государственной пожарно-спасательной части Новоазовска из-под завала поврежденного дома извлекли женщину 1943 года рождения. Пострадавшую увезли родственники до прибытия кареты скорой помощи».