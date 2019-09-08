На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя

08.09.2019 11:10

Правоохранители, водящие в состав ООС, задержали нетрезвого водителя, который пытался прорваться через блокпост вблизи Мангуша без проверки документов, пишет 0629.

В 22:00 в направлении Мариуполя пьяный водитель автомобиля "Нисан", не остановившись для проверки, пытался пересечь блокпост. Остановить правонарушителя удалось сотрудникам батальона полиции «Шторм» ГУНП в Одесской области, которые несут службу на территории Донецкой области.

Полицейские предложили водителю съехать на обочину дороги, чтобы не препятствовать движению другому транспорту. Чтобы избежать наказания, мужчина попытался скрыться. Мгновенно среагировав, один из стражей помешал незаконным действиям водителя. В результате полицейский получил телесные повреждения, когда злоумышленник, не справившись с управлением, столкнулся с бетонным ограждением.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности за ст.130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных нарушениях и уголовной ответственности по ст.286 ( хулиганство) и ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.