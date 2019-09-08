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Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе
08.09.2019 19:50
Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по вражеским позициям в ответ на провокационные обстрелы, которые устраивали боевики.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник, передает apostrophe.
"На одном участке фронта ордынцы решили, что если у них позиция укреплена бетонными плитами, то они могут позволить себе безнаказанно обстреливать наши позиции. Наши им не поверили и решили проверить.
Оказалось, что правильно сделали, когда не поверили", - говорится в подписи к фото, на котором запечатлены последствия мощного удара.
Теги: Донбасс, разрушения, боевики, ВСУ, обстрелы, позиции
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