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Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия
На Донбассе в субботу, 7 сентября, наблюдалась эскалация конфликта. Террористы за последние сутки 14 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В субботу, 7 сентября, пока Украина и РФ обменивались пленными, террористы "Л/ДНР" на Донбассе "зверствовали". За сутки они 14 раз сорвали режим перемирия. При этом они открыто использовали запрещенную "Минском" тяжелую артиллерию калибра 122 и 82 мм. 9 обстрелов пришлись на зону ответственности группы ООС "Восток". Под огнем террористов оказались позиции ВСУ под Лебединским, Старогнатовкой, Талаковкой, Новотроицким, Богдановкой, Новогригоровкой и Водяным. Остальные 5 обстрелов достались бойцам ООС из ОТГ "Север". Пострадали от вражеских обстрелов позиции у Новгородского, Пивденного, Шумов, Майорского, а также Новотошковского. К счастью, по данным штаба ООС, гибридной армии России не удалось задеть бойцов. Потерь за прошедшие сутки нет. Успокоились оккупанты только после полуночи. С 00:00 и по 07:00 утра 8 сентября не было зафиксировано ни одного обстрела.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, обмен пленными, ООС
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