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Бои гремят по всему Донбассу - жертвой страшных обстрелов армии РФ стал один боец ВСУ

09.09.2019 12:30
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Бои гремят по всему Донбассу - жертвой страшных обстрелов армии РФ стал один боец ВСУ

Террористы так называемых "Л/ДНР" в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе с применением запрещенного оружия.

В течение минувших суток, 8 сентября, вооруженные формирования "Л/ДНР" 9 раз нарушали режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

В сожалению, в ходе вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. 

Согласно сообщению утренней сводки штаба ООС, оккупанты РФ обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения. Кроме того, российско-террористические войска применили вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. 

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, армия, обстрел, ВСУ
 
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