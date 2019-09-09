«В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ

Украинские военные нанесли точный удар по позициям НВФ в районе неподконтрольной Украине Горловки на линии разграничения в Донецкой области.

Об этом на своей странице в сообщил сообщил нардеп и украинский волонтер Юрий Мысягин.

Как отметил Мысягин, бойцы ВСУ нанесли удар по взводному опорному пункту НВФ:

«Тут наша пехота под Горловкой снова что-то уничтожила. И хорошо попали. В самое, что ни на есть, яблочко. Издалека, в самую вершину. Вот прям в ту точку, где был ВОП. Пока это вся информация. Чуть позже подробней».