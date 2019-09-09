Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ

09.09.2019 19:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ

Украинские военные нанесли точный удар по позициям НВФ в районе неподконтрольной Украине Горловки на линии разграничения в Донецкой области.

Об этом на своей странице в сообщил сообщил нардеп и украинский волонтер Юрий Мысягин.

Как отметил Мысягин, бойцы ВСУ нанесли удар по взводному опорному пункту НВФ:

«Тут наша пехота под Горловкой снова что-то уничтожила. И хорошо попали. В самое, что ни на есть, яблочко. Издалека, в самую вершину. Вот прям в ту точку, где был ВОП. Пока это вся информация. Чуть позже подробней».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх