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«Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои
На территории Донбасса в субботу, 7 сентября наблюдалась серьезная эскалация конфликта. Речь идет о том, что террористические силы за последние сутки четырнадцать раз предприняли попытку прорвать оборону Вооруженных сил Украины.
Как пишет replyua.net, о происходящем на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказала пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Так, в сообщении ведомства отмечается, что в то время, пока происходил обмен пленными, боевики незаконных вооруженных формирований Донбасса вместе с гибридной армией России буквально начали «зверствовать». Они за одни сутки четырнадцать раз обстреляли позиции ВСУ. В своих противозаконных действиях они применяли запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию калибра 82 и 120 миллиметров.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг обстрелял украинских защитников 9 раз. Под вражеским огнем оказались позиции Вооруженных сил Украны у Талаковки, Лебединского, Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Новогригоровкой, а также Старогнатовкой. Еще пять обстрелов пришлись на зону ответственности ОТГ «Север».
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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