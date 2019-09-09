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Архив - Донецкая область

«Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои

09.09.2019 07:30
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«Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои

На территории Донбасса в субботу, 7 сентября наблюдалась серьезная эскалация конфликта. Речь идет о том, что террористические силы за последние сутки четырнадцать раз предприняли попытку прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Как пишет replyua.net, о происходящем на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказала пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Так, в сообщении ведомства отмечается, что в то время, пока происходил обмен пленными, боевики незаконных вооруженных формирований Донбасса вместе с гибридной армией России буквально начали «зверствовать». Они за одни сутки четырнадцать раз обстреляли позиции ВСУ. В своих противозаконных действиях они применяли запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию калибра 82 и 120 миллиметров.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг обстрелял украинских защитников 9 раз. Под вражеским огнем оказались позиции Вооруженных сил Украны у Талаковки, Лебединского, Богдановки, Водяного, Новотроицкого, Новогригоровкой, а также Старогнатовкой. Еще пять обстрелов пришлись на зону ответственности ОТГ «Север».



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
 
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