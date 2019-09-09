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Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление
В свете последних успехов и результатов переговоров Зеленского и Путина, в администрации президента заявили, что Украина намерена продолжить процесс разведения войск на территории оккупированного Донбасса, передают "Акценты".
В пресс-службе президента Украины опубликовали слова Зеленского о том, что он и его команда намерены продолжать действовать в рамках Минских договоренностей для возвращения Донбасса.
Зеленский сказал, что действия в рамках Минского процесса прежде всего подразумевают разведение войск, первым этапом которого станут поселения Золотое и Петровское. После чего начнется второй этап который подразумевает разведение войск по Донбассу в целом и полную остановку боевых действий на этой территории.
Украинский лидер признался, что возвращение территорий будет максимально сложной задачей. Однако, он надеется, что совместными усилиями и с поддержкой всей страны он и его команда смогут вскоре остановить войну и вернуть оккупированные земли и всех украинцев плененных российской стороной.
Помимо этого он подчеркнул, что о сроках возвращения крымских татар, которые находятся в плену оккупантов, говорить пока рано.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, война, войска, Зеленский
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