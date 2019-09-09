Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление

09.09.2019 21:00

В свете последних успехов и результатов переговоров Зеленского и Путина, в администрации президента заявили, что Украина намерена продолжить процесс разведения войск на территории оккупированного Донбасса, передают "Акценты".

В пресс-службе президента Украины опубликовали слова Зеленского о том, что он и его команда намерены продолжать действовать в рамках Минских договоренностей для возвращения Донбасса.

Зеленский сказал, что действия в рамках Минского процесса прежде всего подразумевают разведение войск, первым этапом которого станут поселения Золотое и Петровское. После чего начнется второй этап который подразумевает разведение войск по Донбассу в целом и полную остановку боевых действий на этой территории.

Украинский лидер признался, что возвращение территорий будет максимально сложной задачей. Однако, он надеется, что совместными усилиями и с поддержкой всей страны он и его команда смогут вскоре остановить войну и вернуть оккупированные земли и всех украинцев плененных российской стороной.

Помимо этого он подчеркнул, что о сроках возвращения крымских татар, которые находятся в плену оккупантов, говорить пока рано.

Источник: https://from-ua.com