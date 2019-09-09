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Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
Убитые члены НВФ ОРДО Арсен Павлов («Моторола») и Михаил Толстых («Гиви») занимались в зоне ООС мародерством и убивали своих пленных. Об этом сообщает российский журналист в интервью «Лента.ру».
По словам журналиста, он является сотрудником одного из федеральных СМИ, приехавшим в неподконтрольный Украине Донецк в начале 2014-го и пробыл там около года. Представитель росСМИ отмечает:
«В реальности ни он ["Моторола"], ни „Гиви“ не были суперкомандирами, которые какие-то масштабные операции задумывали. Ну да, у них были достаточно отмороженные отряды, и сами они, конечно, были ребята очень смелые. Они долго были на передовой, и у них крыша уже поехала».
Журналист добавил, что «Моторола» нередко вел себя агрессивно:
«Была история, когда «Моторола» обстрелял машину LifeNews, несмотря на то, что дружил с ними. Ему понравилось, что она бронированная, и он захотел проверить ее на крепость. Вмятины остались на машине и дырки в стекле.
С бронежилетом то же самое. Слышал, что какие-то волонтеры привезли, он спросил, хороший ли бронежилет. Потом надел на человека и стрелял, чтоб проверить качество. И даже вроде как ранил волонтера».
По его словам, иногда отряды главарей НВФ забирали из домов мирных жителей цветные металлы и бытовую технику и уточнил:
«Я никогда не слышал про пытки у „Моторолы“, хотя пленных могли и расстрелять по настроению».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, боевик Моторола, Гиви
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