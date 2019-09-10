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Архив - Донецкая область

Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой

10.09.2019 21:15
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Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин совершил визит на передовую боевых действий и попал там в неловкую ситуацию.
Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице блогера Necro Mancer, пишет from-ua.
На записи можно увидеть как главарь боевиков в шлеме бьется головой о перекрытия укрепления.
В комментариях пользователи присоединились к шуткам над Пушилиным.
"Что-то у вас такое е**ло жирное, что в каску не влазит?", "Ну хоть в ширину прошел", "Контузия!", "А глазки то зашуганые!", - пишут комментаторы.



Теги: Донбасс, ДНР, передовая, Пушилин
 
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