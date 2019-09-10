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На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей
10.09.2019 20:33
Сегодня вечером так называемое «представительство ДНР» в СЦКК сообщило о ранении двух мирных жителей неподконтрольного Украине села Старомихайловка, расположенного на окраине Донецка в результате гранатометного обстрела. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
Представители ОРДО отметили, что обстрел произошел в 18:40. В результате обстрела ранения получили жители поселка — мужчина и женщина. Кроме того, зафиксировано повреждение кровли жилого дома по ул. Комарова, 16.
Теги: Донецк, Донбасс, женщина, мужчина, ранение, обстрел
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