Наркотики с воздуха, кроватные бунты и премии за убийства: чем боевики пугают жителей Донбасса

10.09.2019 13:04

Боевики незаконных вооруженных формирований Донбасса активно продолжают бомбардировать умы местных жителей в оккупации все новыми фейками об Украине. При этом ни смена власти, ни избрание нового состава парламента никак не повлияли на пропагандистскую повестку в ОРДЛО. Какие страшилки об Украине и ВСУ вновь тиражируют местные пропагандисты, узнавал "Апостроф".

В алкогольном угаре

Рассказы о том, как все плохо в украинской армии, являются одной из вечных тем пропагандистов Донбасса, и такой информацией особо никого уже не удивить. Однако за последний месяц боевики просто превзошли самих себя в искусстве "изобличения карателей" и придумали просто тонны фейков о ВСУ.

На этот раз пропагандисты решили сделать упор на психоэмоциональном состоянии бойцов ВСУ, и отгрузили в информационное пространство добротную порцию рассказов о "карателях-алкоголиках". А где "каратели-алкоголики", там, конечно же, и "каратели-наркоманы". Но обо всем по порядку.

Итак, по версии боевиков в средине августа особо отметились в алкогольном угаре бойцы 53-й бригады. В Торецке несколько пьяных бойцов бригады решили прогуляться по городу. Результатом прогулки стала драка и сломанная челюсть, сотрясение мозга одного из местных жителей и резанные раны у второго. Когда военная служба правопорядка (ВСП) попыталась вмешаться, мол, "братцы, что же вы творите", бойцы 53-й бригады разрулили вопрос максимально четко: просто сломали руку одному из сотрудников ВСП, и все претензии резко отпали.

Кроме того, в алкогольно-пропагандистских трендах боевиков наметилось возвращение к истокам: классической саге о распятом мальчике в трусиках, когда "двое держали, один прибивал". Правда, мальчик вернулся в информпространство в другой ипостаси и заметно повзрослевшим. Так, по версии боевиков, один из техников 56-й бригады крепко напился и решил прокатиться по луганскому поселку Калиново на армейском КрАЗе. Естественно, ДТП и естественно, пострадавшие.

"Один из пострадавших - ребенок девяти лет, у него сломан позвоночник", - заявил так называемый заместитель начальника фейковой народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Однако алкогольные похождения бойцов ВСУ меркнут в сравнении с похождениями под действием наркотиков. Здесь уж творческая фантазия пропагандистов не знает границ, поэтому советуем пристегнуться.

Как утверждают боевики, в подразделениях ВСУ появились свои уолтеры уайты, которые синтезируют наркотики из всего, что попадает под руку, а именно - из содержимого американских аптечек.

"Боевики 46-й бригады использовали для изготовления наркотических веществ препараты из американских индивидуальных аптечек, поставленных в подразделения в рамках иностранной помощи", - на полном серьезе заявил "спикер" фейковой народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

А когда содержимое капиталистических аптечек заканчивается, а дозы хочется еще, на помощь "карателям", по версии пропагандистов, приходит… авиация.

"Украинские волонтеры наладили канал снабжения наркотиками киевских силовиков, используя беспилотные летательные аппараты", - пишут в сепаратистских СМИ.

Беспилотники волонтеров сбрасывали военным новые дозы дурмана прямо на передовые позиции в зоне ООС, и никто не оставался в обиде.

А после того, как "каратели" удовлетворяли свою потребность в кайфе, сидеть на позициях им становилось скучно, и они выходили в люди, совершать "подвиги".

"24 августа пятеро военнослужащих 46-й бригады устроили погром в магазине "Абрикос" в населенном пункте Счастье. Пьяных оккупантов возмутило отсутствие флага Украины в помещении магазина, они обвинили продавца в сепаратизме и жестоко избили его", - рассказал Филипоненко.

Ну и, конечно же, после избиения непатриотичного продавца, "каратели" не погнушались обнести кассу магазина и забрать все деньги. Жестоко? Едва ли! Что уж говорить о моральных качествах рядового состава "карательных" батальонов, если на самом верху, в Генштабе, издают такие приказы, что даже Дмитрию Киселеву страшно.

Как утверждают пропагандисты ОРДЛО, начальник Генштаба Руслан Хомчак лично назначил премии военным за каждого убитого "защитника ДНР".

"Так, согласно указанию, за убийство одного защитника ДНР предлагается 7000 гривен", - пишут сепаратистские СМИ. Правда, пропагандисты не уточняют, изменится ли размер премии за оптовые устранения "защитников", облагаются ли налогом премиальные, и какой строчкой вписывать такой доход в декларации?

На подножном корме

Впрочем, такому поведению "карателей" на передовой есть вполне логичное объяснение – массовый голод и ужасающие бытовые условия. Что уже только не предпринимали солдаты ВСУ: сжигали пасеки и похищали десятки литров меда, списывали тонны бензина и дизтоплива, чтобы продать их местному населению. Дело дошло даже до того, что бойцы ВСУ вынуждены питаться подножным кормом.

Например, по версии боевиков, сразу семеро бойцов 46-й бригады, устав от нехватки продовольственного обеспечения, выдвинулись в лес собирать грибы, ягоды и съедобные корешки. Однако инструкторы НАТО, видимо, не успели научить "карателей" отличать бледную поганку от белого гриба и малину от волчьих ягод, в результате чего все собиратели оказались на больничных койках.

Кстати, о койках. Как утверждают сепаратистские СМИ, на днях бойцы 46-й бригады устроили в части "кроватный бунт" и потребовали у командования поставлять на позиции больше кроватей, так как личный состав вынужден спать на полу.

Впрочем, есть в ВСУ и категория солдат-"мажоров" - военнослужащих, которые получили ко Дню независимости обещанные премии от президента. Понятно, что такое положение дел не пришлось по вкусу тем, кто такие премии не получил.

"Ряд военнослужащих 30-й бригады получил премии. Этот факт вызвал зависть со стороны бригады боевиков полка "Азов", лишенных данной выплаты. По словам военнослужащих бригады, националисты подвергали их насмешкам и оскорблениям, обвиняя в незаслуженном премировании. Подобные действия националистов вызвали ответную агрессию со стороны боевиков бригады. В результате конфликта травмы различной степени тяжести получили трое военнослужащих 30-й бригады и пятеро националистов "Азова", - заверили пропагандисты жителей Донбасса.