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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем перевернулась "Славута". Пострадала переселенка из Енакиево

10.09.2019 15:04
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Под Мариуполем перевернулась "Славута". Пострадала переселенка из Енакиево

Вчера, 9 сентября, в 07.15 на трассе Никольское-Мангуш под Мариуполем произошло ДТП.
Об этом 0629 сообщили очевидцы аварии.
Водитель автомобиля "Славута" не справился с управлением, результате чего выехал на обочину и перевернулся.
В результате ДТП пострадала пассажирка с переднего сиденья. У 62-летней женщины зафиксированы ушиб мягких тканей головы и закрытая черепно-мозговая травма. Однако, от госпитализации пенсионерка наотрез отказалась, помощь медиков ей была оказана на месте.
Известно, что пострадавшая - переселенка из Енакиево.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Мангуш, ДТП, переселенец
 
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