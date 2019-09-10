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Противник 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен украинский военный

10.09.2019 09:08
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Противник 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен украинский военный

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе члены НВФ осуществили 13 обстрелов, в результате чего один украинский военный получил боевое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Павлополя. Кроме того, подразделения НВФ обстреливали позиции сил ООС неподалеку Зайцево, Троицкого и Причепиловки.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксировано.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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