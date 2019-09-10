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- Россия может выдать Нидерландам Цемаха – адвокат10:51
Россия может выдать Нидерландам Цемаха – адвокат
Россия может выдать Нидерландам свидетеля по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе террориста "ДНР" Владимира Цемаха.
Такое мнение высказал российский адвокат Николай Полозов, передает "Новое время".
Как утверждает адвокат, свидетельские показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию накануне обмена, абсолютно пригодны для трибунала в Гааге.
"Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и тому подобное. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и другие доказательства", – пояснил Полозов.
По словам правозащитника, отказ от показаний со стороны Цемаха будет выглядеть довольно глупо, потому что тогда будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Более поздние свидетельства будут восприниматься более критично, отметил Полозов.
Как отметил адвокат, у Нидерландов есть шанс на экстрадицию Цемаха из России.
"У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли", – добавил Полозов.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, что Россия с первого дня переговоров об обмене удерживаемыми лицами требовала выдать ей террориста "ДНР" Владимира Цемаха.
"Его фамилия была с самого начала", – сказал он.
Ермак также сообщил, что "Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы".
"Они (нидерландская сторона. – Ред.) имели возможность провести все, что хотели, в рамках расследования", – сказал помощник президента.
Отметим, власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.
Теги: Россия, Донбасс, Нидерланды, Боинг, экстрадиция, трибунал, ДНР, ПВО
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