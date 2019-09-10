- Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО22:31
- Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой21:15
- На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей20:33
- Под Мариуполем перевернулась "Славута". Пострадала переселенка из Енакиево15:04
- В оккупированном Донецке появился бюст, о котором мечтала Поклонская14:26
- «В „Еленовке“ не пропускают, собрались три очереди, на „Каргиле“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:30
- Наркотики с воздуха, кроватные бунты и премии за убийства: чем боевики пугают жителей Донбасса13:04
- В ОРДО заявили об обнаружении взрывного устройства возле детской больницы 11:26
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина" 11:13
- Россия может выдать Нидерландам Цемаха – адвокат10:51
Ситуация на Донбассе: ранен украинский военнослужащий
За минувшие сутки, 9 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ.
Один украинский военнослужащий получил боевое ранение, сообщили в пресс-центре ООС.
"9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил 9 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Водяного. Еще два раза боевики открывали огонь из стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. Неподалеку Авдеевки оккупанты стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а у Опитного – из автоматического гранатомета. Вблизи Павлополя враг устроил два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил. Неподалеку Зайцево боевики ударили з минометов калибра 82 мм. Дважды вблизи Троицкого велся огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки российские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков
- Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток
- Боевики нанесли урон силам ООС: ранены двое бойцов ВСУ
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери
- Сегодня боевики 49 раз обстреляли силы АТО, огонь вели из орудий разных калибров
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев
- Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО22:31
- В Антраците при пожаре пострадала 50-летняя женщина21:36
- Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой21:15
- В ОРЛО члены НВФ изъяли у «контрабандистов» три грузовых авто и 32,5 тыс. пачки сигарет20:52
- На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей20:33
- В Луганской области пограничник требовал от предпринимателя 70 000 гривен "отката"19:49
- «МЧС ЛНР пока что молчит»: На одной из шахт в ОРЛО произошел пожар18:10
- Под Мариуполем перевернулась "Славута". Пострадала переселенка из Енакиево15:04
- В оккупированном Донецке появился бюст, о котором мечтала Поклонская14:26
- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО22:31
- Под Киевом подозреваемый при задержании пытался взорвать полицейских гранатами22:11
- Гороскоп на11 сентября для всех знаков Зодиака21:55
- В Антраците при пожаре пострадала 50-летняя женщина21:36
- Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой21:15
- В ОРЛО члены НВФ изъяли у «контрабандистов» три грузовых авто и 32,5 тыс. пачки сигарет20:52
- На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей20:33
- Военные инструктора США покинут Украину: в "Слуге народа" рассказали о причине и сроках20:13
- В Луганской области пограничник требовал от предпринимателя 70 000 гривен "отката"19:49
- 4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека19:28
- Гороскоп на11 сентября для всех знаков Зодиака21:55
- 4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека19:28
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"18:33
- Москва готовит Украине очередную ловушку: удочка уже заброшена17:49
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать11:41
- С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона10:16
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление