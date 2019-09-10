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Архив - Донецкая область

Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: На всех блокпостах, кроме «Гнутово», много машин

10.09.2019 10:12
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Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: На всех блокпостах, кроме «Гнутово», много машин

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска в Донецкой области работают в штатном режиме.

Так, по данным пограничников, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/50;

«Марьинка» — 0/80;

«Новотроицкое» — 10/60;

«Гнутово» — 10/15.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 34,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8135 человек и 1070 транспортных средств;

«Марьинка» — 6990 человек и 1215 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6570 человек и 1255 транспортных средств;

«Гнутово» — 3000 человек и 665 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9705 человек.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
 
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