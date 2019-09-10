«В „Еленовке“ не пропускают, собрались три очереди, на „Каргиле“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО

10.09.2019 13:30

Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ пунктах пропуска большие очереди наблюдаются на КПП «Еленовка» и «Каргил».

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.

На Бахмутском направлении на КПП «Горловка» по состоянию на 09:10 около 160 авто и 70 человек пешей очереди:

«8−40 Кппв Горловка в сторону Украины пешие далеко за сеткой, автобусов и бусов очень много, на Майорске пеших почти нет, на въезд стоит 33 авто»;

«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.10 на пункте пропуска 160 автомобилей, 48 автобусов и микроавтобусов, до 70 человек пешей очереди».

В то же время на Марьинском направлении, на КПП «Александровка» (Каргил) довольно много пеших. Также, основная очередь составляет 60 авто, а льготная — 60:

«8−00 Каргил из Донецка:

90 в общей и 65 в льготе. Каргил в Донецк: 15 общей и 7 льготы. Марьинка ноль: Машин нет.

Пеших очень много, не меньше двухсот»;

«8−20 Марьинка КПВВ из Украины:

11 машин»;

«10−30 На каргиле 50 общая. Льгота штук 40»;

«10−50 Каргил в Украину 90 обычной, 60 льготы»;

На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» сегодня собрались огромные очереди, так как на КПП проходит погрузка-разгрузка и пропуск транспорта не осуществляется:

«11:39 Кто на Еленовке дальше первого туалета, можете ехать домой. На таможне затеяли ремонт и это надолго»

» 11:30 На Еленовке погрузка-разгрузка. Пока стоим»

» 10:53 Очередь есть, аж 3, движение нет. вывод, Еленовка не изменяет своим принципам»

На КПП «ДНР» «Октябрь», на Мариупольском направлении не слишком большие очереди на одну протяжку:

«9−00 Октябрь на Мариуполь очередь до камышей»

«Только пересек октябрь за мной было на одну протяжку».