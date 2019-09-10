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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке боевики "ДНР" заминировали детскую больницу и ищут "диверсантов"

10.09.2019 08:32
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В оккупированном Донецке боевики "ДНР" заминировали детскую больницу и ищут "диверсантов"

Второй раз за неделю в Калининградском районе захваченного российскими наемниками Донецка обнаруживают взрывчатку.

На этот раз в оккупированном РФ Донецке взрывное устройство нашли возле детской областной больницы. О происшествии сообщил сепаратистский Telegram-канал Inside Donetsk, передает "Диалог.UA". На месте, где обнаружена взрывчатка, работает "следственно-оперативная группа". Отметим, что это второй подобный инцидент за неделю. В результате детонации первого СВУ в начале августа пострадал один сотрудник "МВД".



Теги: Донецк, Донбасс, дети, взрывчатка, МВД, СБУ, больница, ДНР, боевики, заминировано, диверсанты
 
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