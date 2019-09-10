Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке появился бюст, о котором мечтала Поклонская

10.09.2019 14:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке появился бюст, о котором мечтала Поклонская

Во временно оккупированном Донецке установили памятник российскому императору Николаю II.
По информации from-ua памятник открыли 8 сентября на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк.
На открытии были замечены священники Московского патриархата, жители поселка и боевики террористической организации ДНР. Детей специально одели в военную форму.
Источники говорят, что ничего в этом удивительного нет. "Курс на Россию, российские учебники в школах, возврат к совку", - отметил собеседник на правах анонимности.



Теги: Донбасс, памятник, император, ДНР, Николай
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх