В ОРДО заявили об обнаружении взрывного устройства возле детской больницы

10.09.2019 11:26

Взрывное устройство якобы, было обнаружено 9 сентября возле Детской областной больницы в неподконтрольном Украине Донецке. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.

На месте происшествия проверку провела следственно-оперативная группа:

«Саперы обезвредили взрывоопасный предмет на месте. К счастью, подрыва, как в прошлый раз, не произошло»

Как отмечают ресурсы НВФ, это уже второе взрывное устройство, обнаруженное в Калининском районе города за неделю.