Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"

10.09.2019 11:13

Эксперт команды "Информационное сопротивление" Вадим Денисенко разоблачил план Кремля на запуск прямого ж/д сообщения между Россией и оккупированным Донецком, пишет Диалог.UA.

Как только спала первая эйфория от освобождения наших заложников, в так называемой ДНР сделали громкое заявление: в ближайшее время будут запущены поезда Донецк – Москва и Донецк – Петербург. У нас пока эту историю не комментируют. Итак, что бы это значило? Прежде всего надо понимать, что это не самодеятельность Пушилина, а спланированная и утверждена Кремлем провокация. Почему провокация? Потому что это означает, что Россия за спиной Киева ведет прямые переговоры с ЛДНР в то время, когда мы "семимильными шагами" идем к миру. Зачем нужна эта провокация? Для того, чтобы проверить реакцию Киева. А реагирование может быть трех типов: промолчать, написать ничего не значащее заявление и сыграть в свою игру, подняв градус и заявив, что такие вещи срывают мирный процесс. Такая позиция позволила бы нам вернуть статус игрока в этой сделке, где за нас уже, как считается, все решено. И потом можно было бы навязывать свою игру в дальнейших торгах. Кремль рассчитывает на полное молчание или, в худшем случае, на беззубое заявление. В таком случае в Москве справедливо считают, что статус Пушилина и Пасечника в будущем переговорном процессе будет еще более закреплен как статус якобы самостоятельных игроков. Собственно, все это делается именно для того, чтобы заставить Зеленского в той или иной форме сесть с ними за стол переговоров. Наше молчание только ускоряет именно такой сценарий. Сценарий, где от Украины ничего не зависит.