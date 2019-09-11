«Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ

11.09.2019 22:31

В ОРДО заявили о начале разработки «документов», необходимых для запуска прямого пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщают СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на «министерство транспорта», пишет ДонПресс.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил 8 сентября, что в ближайшее время в Москву и Санкт-Петербург можно будет доехать по железной дороге без пересадок. Сегодня в «министерстве транспорта» заявили, что запуск беспересадочного пассажирского движения между «республикой» и РФ якобы проработан, «делается все возможное, чтобы максимально ускорить процесс».

В «ведомстве» прогнозируют, что продолжительность поездки будет соизмерима с поездкой на автомобиле или на автобусе. Сообщается, что прохождение таможенного и пограничного контроля будет осуществляться в соответствии с действующим «законодательством» и согласно графику движения поезда.

Вопрос стоимости билета находится на стадии проработки.