Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»

11.09.2019 20:20

В зоне ООС на Донбассе погиб «командир роты разведки 11-й отдельной мотострелковой бригады НВФ «Восток» Алексей Троцай с позывным «Лев». Об этом сообщает украинский блогер Necro Mancer в Твиттер, пишет ДонПресс.

Информацию о гибели члена НВФ сообщил экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский:

«Завтра в двенадцать часов в ДК Железнодорожников в Ясиноватой состоится прощание с командиром роты разведки Востока Алексеем Троцаем»

Отмечается, что Троцай проходил службу в в / ч 8 818 1-го армейского корпуса южного военного округа ВС России.

Как стало известно, «Лев» получил тяжелое ранение на участке между неподконтрольными Украине населенными пунктами Спартак и Ясиноватой и скончался в реанимации.