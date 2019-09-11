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Обострение на Донбассе: четверо бойцов ВСУ получили ранения, а еще двое – боевые травмы

11.09.2019 07:49
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Обострение на Донбассе: четверо бойцов ВСУ получили ранения, а еще двое – боевые травмы

За минувшие сутки, 10 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ.

Четверо украинских военнослужащих получили ранения, а еще два – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, неподалеку Богдановки велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два обстрела из автоматического гранатомета и стрелкового оружия боевики устроили вблизи Новотроицкого, еще два, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки. Дважды вблизи Водяного российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Неподалеку Красногоровки боевики ударили из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Пищевиков велся огонь из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. Неподалеку Катериновки боевики ударили из автоматического гранатомета, вблизи Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Новозвановки велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского были применены минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматический гранатомет и стрелковое оружие. Дважды неподалеку Майорска российские наемники открыли огонь из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия. Вблизи Крымского стреляли из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Попасной – из ручных противотанковых гранатометов.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два – боевые травмы", – рассказали в ООС.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, БМП, Минские соглашения, ООС
 
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