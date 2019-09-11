«Оставили без боя»: Гиркин заявил, что подразделение НВФ покинуло важную позицию

11.09.2019 09:56

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети сообщил, что подразделение НВФ покинуло одну из важных позиций, удерживаемых на протяжении 5 лет, пишет ДонПресс.

Так, Стрелков пишет:

«1-й корпус „народной милиции“ ДНР оставил без боя хутор Петровский, где ранее 5 лет держал позиции».

При этом командир НВФ не объяснил причины такого поступка. Официальных данных по этой информации пока нет.