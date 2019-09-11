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Архив - Донецкая область

«Оставили без боя»: Гиркин заявил, что подразделение НВФ покинуло важную позицию

11.09.2019 09:56
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«Оставили без боя»: Гиркин заявил, что подразделение НВФ покинуло важную позицию

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети сообщил, что подразделение НВФ покинуло одну из важных позиций, удерживаемых на протяжении 5 лет, пишет ДонПресс.
Так, Стрелков пишет:
«1-й корпус „народной милиции“ ДНР оставил без боя хутор Петровский, где ранее 5 лет держал позиции».
При этом командир НВФ не объяснил причины такого поступка. Официальных данных по этой информации пока нет.



Теги: Донбасс, ДНР, НВФ ОРДО, позиции
 
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