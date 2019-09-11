Транспортники Донбасса предлагают возить людей между КПВВ бесплатно

11.09.2019 13:10

Транспортники Донецкой области готовы бесплатно перевозить пассажиров между КПВВ и блокпостами на линии разграничения. Об этом заявили в ОО «Ассоциация работников транспортной отрасли и инфраструктуры», сообщает Сайт города Донецка.

Там напомнили, что уже несколько лет на людях, пересекающих так называемую буферную зону между блокпостами и КПВВ в Донецкой области, «бессовестно наживаются», взымая за проезд в несколько сотен метров по 10 гривен. Такая ситуация наблюдается на КПВВ «Марьинка», «Березовое» и «Новотроицкое». Причем происходит это вопреки решению Селидовского городского суда Донецкой области, признавшего незаконными действия КП «Автотранспортное предприятие», которое поручило частному перевозчику осуществлять такие платные перевозки. Пройти же пешком расстояние между блокпостами граждане не имеют права из-за действующего с 2016 года запрета. Налицо - злоупотребление коммунальщиков, заявляют в ассоциации. Ведь несколько местных перевозчиков неоднократно предлагали властям возить пассажиров абсолютно бесплатно, однако получали отказ.