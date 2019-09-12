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«Летальные потери на Донбассе»: Армия Украины понесла тяжелые утраты из-за мощных обстрелов террористов
Боевики из состава незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» нанесли сильнейшие удары по позициям подразделений Вооруженных сил Украины на Донбассе одиннадцатого сентября текущего года.
В результате, как информирует replyua.net со ссылкой на сводку штаба ООС, оккупанты Донбасса за минувшие сутки восемнадцать раз нарушили режим прекращения огня.
К сожалению, в результате сильных обстрелов со стороны террористов, два украинских защитника погибли, еще один получил ранения. Помимо того, согласно сообщению сводки штаба ООС, гибридная армия Путина обстреляла позиции Вооруженных сил Украины из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Наемники из Российской Федерации вели огонь по бойцам ООС из вооружения БМП, гранатометов разных систем, стрелкового и снайперского оружия… Известно также, что с начала текущих суток боевики самопровозглашенных «ЛДНР» успели в очередной раз обстрелять позиции украинских защитников. Ранее вчера один из лидеров террористов «ДНР» Александр Ходаковский заявил, что на Донбассе погиб один из командиров боевиков от пули украинского снайпера.
Теги: Украина, Донбасс, война, армия, ДНР, ЛНР
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