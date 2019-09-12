- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам07:30
- «Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу21:03
- Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит20:23
- «Летальные потери на Донбассе»: Армия Украины понесла тяжелые утраты из-за мощных обстрелов террористов13:02
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО12:00
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток» 20:20
Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит
Пенсионерам, которые проживают в ОРДЛО, приходится тратить больше одного дня для того, чтобы получить пенсии в Украине.
Так, пенсионеры, проживающие на оккупированной территории, вынуждены стоят в очередях на КПП во время знойной жары, в результате чего у некоторых случаются сердечные приступы. Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на Обозреватель.
По словам донецкого блогера Макса Баринова, пенсионерам нужно тратить 12 часов, чтобы добраться до ближайшего отделения банка в Украине, а потом столько же времени на обратную дорогу домой.
При этом самым тяжелым в этом процессе блогер считает прохождение блокпоста.
Пожилые люди могут просто не выдерживать условий климата, из-за чего у них могут случаться приступы. "Конечно, можно сказать, за что боролись на то и напоролись, но не все же голосовали на том проклятом референдуме 2014 года", – сказал блогер.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, КПП, очереди
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- В ОРДО заявили об обстреле КПП «Александровка», ранены трое людей
- Наглая ложь Захарченко об автобусах "сделано в ДНР" раскрыта полностью: харьковский сепаратист Долгов зафиксировал на КПП, откуда машиины приехали в Донецк "на сборку"
- Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП
- Соцсети о ситуации на КПП «ДНР»: «В Горловке, Еленовке и на Пищевике огромные очереди, на „Каргиле“ стоит ОБСЕ»
- «Сумки все вывернули, когда этот беспредел закончится»: жители ОРДО возмущены ситуацией на КПП ОРДО
- Угробленный Суходольск показан после шести лет оккупации: на большее боевики "ЛНР" не способны. ВИДЕО08:31
- В н.п. Лозовский-1 при взрыве гранаты один человек погиб и один ранен08:10
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам07:30
- «Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу21:03
- Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит20:23
- «Летальные потери на Донбассе»: Армия Украины понесла тяжелые утраты из-за мощных обстрелов террористов13:02
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО12:00
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- Угробленный Суходольск показан после шести лет оккупации: на большее боевики "ЛНР" не способны. ВИДЕО08:31
- В н.п. Лозовский-1 при взрыве гранаты один человек погиб и один ранен08:10
- Гороскоп на 13 сентября: все знаки зодиака07:52
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам07:30
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным, "нормандском формате" и "Минске"21:46
- Киев приступил к переговорам по возвращению захваченных РФ украинских кораблей21:31
- «Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу21:03
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит20:23
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Пятница, 13-е в сентябре: чем опасен именно этот день12:44
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО
- Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана