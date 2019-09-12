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Архив - Донецкая область

Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит

12.09.2019 20:23
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Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит

Пенсионерам, которые проживают в ОРДЛО, приходится тратить больше одного дня для того, чтобы получить пенсии в Украине.

Так, пенсионеры, проживающие на оккупированной территории, вынуждены стоят в очередях на КПП во время знойной жары, в результате чего у некоторых случаются сердечные приступы. Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на Обозреватель.

По словам донецкого блогера Макса Баринова, пенсионерам нужно тратить 12 часов, чтобы добраться до ближайшего отделения банка в Украине, а потом столько же времени на обратную дорогу домой.

При этом самым тяжелым в этом процессе блогер считает прохождение блокпоста.

Пожилые люди могут просто не выдерживать условий климата, из-за чего у них могут случаться приступы. "Конечно, можно сказать, за что боролись на то и напоролись, но не все же голосовали на том проклятом референдуме 2014 года", – сказал блогер.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, КПП, очереди
 
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