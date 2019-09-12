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Архив - Донецкая область

Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров

12.09.2019 11:00
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Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров

Одесская киностудия совместно с каналом «Мариупольское ТВ» проведет кастинг актеров для художественных и документальных фильмов, а также сериалов в Мариуполе 13-14 сентября, сообщает «МТВ».
В кастинге смогут принять участие жители разных возрастных категорий. Уточняется, что это могут быть дети от 6 до 14 лет, подростки от 15 до 19 лет с опытом игры на сцене, занимающихся в театральных студиях, танцевальных или вокальных, а также актеры от 20 лет и старше с профильным образованием и опытом работы.
Желающие принять участие в кастинге должны заполнить анкету актера до 24:00 12 сентября.
Кастинг для профессиональных и начинающих актеров будет проходить на базе «Мариупольского телевидения» 13 и 14 сентября с 14:00 до 17:00.



Теги: Донбасс, Мариуполь, кастинг, Одесская киностудия
 
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