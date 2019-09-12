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«Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО

12.09.2019 12:00
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«Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО

Экс-командир подразделения НВФ «ДНР» батальон «Восток Александр Ходаковский высказал мнение, что у ОРДО есть только два варианта пути: «особый статус» — независимость в условиях децентрализации Украины или сдача позиций. Об этом он сообщил в интервью подконтрольным ОРДО ресурсам.

Так, Ходаковский отметил, что на данный момент уступки России по Донбассу будут выглядеть, как сдача позиций по ОРДЛО:

«Пока вопрос особого статуса Донбасса не решается. Если Россия идет на уступки и соглашается на изменения в формуле Минских соглашений, тогда это будет выглядеть, как сдача позиций.»

При этом он отметил, что без признания «особого статуса» Донбасса, говорить о совместном будущем с Украиной нвозможно. При этом он отметил, что в случае предоставления «особого статуса» ОРДЛО, он допускает возможность проведения местных выборов по украинскому законодательству, однако, на определенных условиях:

«Мы признаем факт нашего законного существования в обществе, поэтому предлагать нам, что здесь будут участвовать в выборах националистические партии Украины просто смешно. Мы этого не допустим».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Ходаковский, ОРДО
 
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