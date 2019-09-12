В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе

12.09.2019 07:31

На Востоке украинского государства, одиннадцатого сентября в зоне проведения Операции объединенных сил представители незаконных вооруженных формирований страны-агрессора Российской Федерации вместе со своими наемниками пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Как информирует replyua.net, более детально об этом рассказали в пресс-центре ООС на своей странице в социальной сети «Фейсбук».



В сообщении пресс-центра говорится, что вражеские силы обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов разных систем, а также стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил три обстрела позиций Объединенных сил. Речь идет о боях у Богдановки, вблизи Невельского, а также неподалеку Новогнатовки.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вражеские силы осуществили два обстрела позиций Объединенных сил, а именно, это произошло рядом с Желобком, а также в районе Зайцево. В настоящее время нет никакой информации о погибших, или же раненных в результате обстрелов. Напомним, ранее мы уже сообщали, что представители незаконных вооруженных формирований потеряли своих соратников на Донбассе.