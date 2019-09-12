- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам07:30
- «Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу21:03
- Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит20:23
- «Летальные потери на Донбассе»: Армия Украины понесла тяжелые утраты из-за мощных обстрелов террористов13:02
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО12:00
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток» 20:20
В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе
На Востоке украинского государства, одиннадцатого сентября в зоне проведения Операции объединенных сил представители незаконных вооруженных формирований страны-агрессора Российской Федерации вместе со своими наемниками пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
Как информирует replyua.net, более детально об этом рассказали в пресс-центре ООС на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
В сообщении пресс-центра говорится, что вражеские силы обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов разных систем, а также стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил три обстрела позиций Объединенных сил. Речь идет о боях у Богдановки, вблизи Невельского, а также неподалеку Новогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вражеские силы осуществили два обстрела позиций Объединенных сил, а именно, это произошло рядом с Желобком, а также в районе Зайцево. В настоящее время нет никакой информации о погибших, или же раненных в результате обстрелов. Напомним, ранее мы уже сообщали, что представители незаконных вооруженных формирований потеряли своих соратников на Донбассе.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
- Донбасский фронт: призраки и признаки наступления
- Минская битва за Донбасс: версия Сайдика
- Российские оккупанты установили новые огневые позиции: откуда ждать огня
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые
- Боевики нещадно расстреляли дома мирных жителей Южного из оккупированной Горловки - кадры диких разрушений
- На Донбассе находятся до 9 тысяч кадровых российских военных - Федичев
- Угробленный Суходольск показан после шести лет оккупации: на большее боевики "ЛНР" не способны. ВИДЕО08:31
- В н.п. Лозовский-1 при взрыве гранаты один человек погиб и один ранен08:10
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам07:30
- «Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу21:03
- Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит20:23
- «Летальные потери на Донбассе»: Армия Украины понесла тяжелые утраты из-за мощных обстрелов террористов13:02
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО12:00
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- Угробленный Суходольск показан после шести лет оккупации: на большее боевики "ЛНР" не способны. ВИДЕО08:31
- В н.п. Лозовский-1 при взрыве гранаты один человек погиб и один ранен08:10
- Гороскоп на 13 сентября: все знаки зодиака07:52
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам07:30
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным, "нормандском формате" и "Минске"21:46
- Киев приступил к переговорам по возвращению захваченных РФ украинских кораблей21:31
- «Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу21:03
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит20:23
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Пятница, 13-е в сентябре: чем опасен именно этот день12:44
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО
- Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана