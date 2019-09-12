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Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
На территории временно оккупированных районов Донецкой области произошли перебои в работе мобильной связи и Интернета.
Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, более подробно об этом рассказали украинские средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу так называемого «Министерства связи» самопровозглашенной «Донецкой народной республики». В частности, у террористов сообщили, что ЧП связано непосредственно с аварией на магистральной линии связи.
Боевики, ссылаясь на ГПС «Углетелеком», сообщили, что перебои в работе Интернета связаны с аварией на магистрали. В сообщении отмечается: «ГПС «Углетелеком» сообщило об аварии на магистральной линии связи. По этой причине у операторов телекоммуникаций на территории ОРДО наблюдаются перебои в предоставлении услуг, ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных».
Также у представителей незаконных вооруженных формирований Донбасса добавили, что в настоящее время работники аварийной бригады работают над устранением повреждения. Напомним, ранее мы уже сообщали, что Ходаковский заявил о ликвидации командира «ДНР» от пули снайпера Вооруженных сил Украины.
Теги: Донбасс, Интернет, мобильная связь, ОРДО
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