Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»

12.09.2019 08:29

На территории временно оккупированных районов Донецкой области произошли перебои в работе мобильной связи и Интернета.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, более подробно об этом рассказали украинские средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу так называемого «Министерства связи» самопровозглашенной «Донецкой народной республики». В частности, у террористов сообщили, что ЧП связано непосредственно с аварией на магистральной линии связи.



Боевики, ссылаясь на ГПС «Углетелеком», сообщили, что перебои в работе Интернета связаны с аварией на магистрали. В сообщении отмечается: «ГПС «Углетелеком» сообщило об аварии на магистральной линии связи. По этой причине у операторов телекоммуникаций на территории ОРДО наблюдаются перебои в предоставлении услуг, ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных».



Также у представителей незаконных вооруженных формирований Донбасса добавили, что в настоящее время работники аварийной бригады работают над устранением повреждения. Напомним, ранее мы уже сообщали, что Ходаковский заявил о ликвидации командира «ДНР» от пули снайпера Вооруженных сил Украины.