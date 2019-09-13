«Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко

13.09.2019 16:17

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский якобы, хуже пятого главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.

В частности, он отметил:

«Мы слышали очень много заявлений и со стороны Порошенко, как он привержен минским соглашениям и собирается их выполнять. А я вам скажу, что Зеленский даже хуже Порошенко. Сейчас обстрелы усилились, таких не было с 2015 года. Какой же он миротворец? Он лично отвечает за все ранения и гибель в первую очередь гражданского населения».