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«Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко
13.09.2019 16:17
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский якобы, хуже пятого главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
В частности, он отметил:
«Мы слышали очень много заявлений и со стороны Порошенко, как он привержен минским соглашениям и собирается их выполнять. А я вам скажу, что Зеленский даже хуже Порошенко. Сейчас обстрелы усилились, таких не было с 2015 года. Какой же он миротворец? Он лично отвечает за все ранения и гибель в первую очередь гражданского населения».
Теги: Донбасс, миротворец, ДНР, обстрелы, Пушилин, Зеленский
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