На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов

13.09.2019 22:04

С начала текущих суток на Донбассе члены НВФ 11 раз нарушили режим тишины, в результате чего 6 украинских военных получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно — минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. Еще три обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».