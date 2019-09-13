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Архив - Донецкая область

Следит за боевиками: волонтеры показали фото необычного "помощника" снайпера ВСУ

13.09.2019 12:21
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Следит за боевиками: волонтеры показали фото необычного "помощника" снайпера ВСУ

Украинские снайперы на передовой на Донбассе используют обычные "зеркальные" фотоаппараты для отслеживания перемещения боевиков.

Об этом говорится в посте волонтерского фонда "Вернись живым" в Facebook, передает apostrophe.

"На войне всему находится новое применение. Например, простая швабра может стать мачтой для безопасного наблюдения в тепловизор, оснащенный WiFi. А "зеркалка", на которую в мирной жизни фиксируют счастливые моменты, на войне фиксирует передвижения противника и возможную работу снайперов. Это важно, чтобы можно было запечатлеть нарушения режима тишины, показать, как российские наемники находятся в оборудованных "лежках" и аргументировать стрельбу в ответ", - говорится в подписи к фото.



Теги: Донбасс, война, стрельба, фотоаппарат, снайпер, боевики, ВСУ, тепловизор
 
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