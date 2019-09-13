Главная / Новости / Донецкая область / «Снова переобуется»: Гиркин прокомментировал заявление Пушилина об «интеграции в РФ»
Последние новости раздела
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- «УРАЛы, КамАЗы, УАЗы»: дончане сообщают об активном передвижении техники НВФ13:48
- «Звуки войны опять слышны, работает танк»: Донецк проснулся от боевых действий13:11
- В «ДНР» задерживают соцвыплаты и выплаты зарплат12:52
- Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС12:09
- В Донецке переполох из-за флага Украины - "МГБшники" злы, бегают с автоматами, ищут "укроДРГ"11:29
- Донбасс "пылает": оккупанты пошли в атаку по всей линии фронта, гремят 120-мм орудия, ситуация тяжелая10:51
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из гранатометов и минометов09:48
- Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина08:32
- На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе07:49
«Снова переобуется»: Гиркин прокомментировал заявление Пушилина об «интеграции в РФ»
13.09.2019 12:59
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети с иронией отреагировал на очередные заявления главаря ОРДО Дениса Пушилина о желании «стать частью России».
Так, Стрелков отмечает, что Пушилин «переобувается» в зависимости от действий Кремля:
«Во чо „газок животворящий“ делает! Стоило „уважаемым партнерам Владимира Владимировича“ надавить на „Газпром“ — и Мавродьевича как подменили! Уже не хочет обратно в укру, хочет в РФ!
Но если „партнеры“ проявят „конструктив“, то он снова переобуется в секунду. На то и нанят».
Источник: donpress
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Газпром, интеграция, ДНР, Пушилин, Стрелков, Гиркин, соцсети, НВФ
Читайте также:
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- Боевики на Донбассе "демотивированы в хлам" и "еле дышат": Гиркин рассказал, что реально происходит в "ДНР"
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- Тымчук ответил Гиркину, заявившему, что хочет вернуться на Донбасс
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- «УРАЛы, КамАЗы, УАЗы»: дончане сообщают об активном передвижении техники НВФ13:48
- «Звуки войны опять слышны, работает танк»: Донецк проснулся от боевых действий13:11
- В «ДНР» задерживают соцвыплаты и выплаты зарплат12:52
- Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС12:09
- В Донецке переполох из-за флага Украины - "МГБшники" злы, бегают с автоматами, ищут "укроДРГ"11:29
- Донбасс "пылает": оккупанты пошли в атаку по всей линии фронта, гремят 120-мм орудия, ситуация тяжелая10:51
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из гранатометов и минометов09:48
- В "ЛНР" запретили украинские символы: сначала там избавляются от Украины, а потом ждут признания и переговоров09:30
- Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина08:32
- Привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге лет отменили14:51
- Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»14:32
- "Укрзализныця" похвасталась новыми вагонами, но в сети нашли "зраду"14:09
- «УРАЛы, КамАЗы, УАЗы»: дончане сообщают об активном передвижении техники НВФ13:48
- Коломойский сделал громкое заявление о ПриватБанке - олигарх "раскрыл карты"13:30
- «Звуки войны опять слышны, работает танк»: Донецк проснулся от боевых действий13:11
- В «ДНР» задерживают соцвыплаты и выплаты зарплат12:52
- У Туреччину на відпочинок прибули діти учасників ООС12:33
- Члены НВФ применили запрещенные минометы в зоне ООС12:09
- «Мы отличаемся от того правительства»: Пристайко заявил о намерении власти упростить жизнь жителей ОРДЛО 11:46
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"