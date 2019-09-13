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Архив - Донецкая область

Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»

13.09.2019 17:19
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Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»

У Владимира Зеленского приняли важное решение по выплатам жителям временно оккупированного Донбасса.

Об этом в комментарии журналистам заявила нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук, передает Политика..

По ее словам, президентская партия «Слуга народа» решила «взять на содержание» жителей ОРДЛО.

Речь идет о возобновлении выплат гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса.

Парламентарий Ирина Верещук также подчеркнула, что в команде президента Владимира Зеленского сделают все возможное для упрощения данных выплат жителям ОРДЛО.

«Да, мы хотим, чтобы там ходила гривна. Мы хотим, чтобы те люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, имели возможность это делать без диких справок, которые нужно постоянно сдавать», – утверждает нардеп.

Верещук также отметила, что партия также разрабатывает упрощенную процедуру пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы жителям ОРДЛО проще было получать выплаты, приезжая на мирную территорию.

«Мы должны делать в парламенте все, чтобы облегчить им (жителям Донбасса) жизнь. Мы сегодня разрабатываем карту тех первых маленьких шагов, которые бы помогли людям, которые живут в прифронтовой зоне, хотя бы чувствовать себя людьми. Я говорю сейчас об упрощенном пересечении серой зоны, о логистических центрах на КПВВ, об упрощении процедуры получения первого паспорта детьми, проживающими (на оккупированных территориях), получении пенсий, чтобы люди не ездили и не стояли в очередях по 5-6 часов. Это те вещи, которые мы можем сделать в ближайшее время», – подчеркнул соратница Владимира Зеленского.

«Сейчас мы рассматриваем целую такую ​​карту, чтобы помочь людям, чтобы они чувствовали, что за ними смотрит и заботится государство», — подытожила нардеп от «Слуги народа» в общении с журналистами.



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР
 
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