В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов

13.09.2019 16:59

В ОРДЛО активно начали запускать опросы относительно выборов в регионе, лидирует партия Зеленского.

Об этом сообщает Диалог.UA.

Ранее в "Слуге народа" назвали дату проведения местных выборов в Украине. На оккупированных территориях пытаются проводить срез общественного мнения относительно выборов. Отмечается, что начали запускать опросы в Telegram-каналах. В основном предлагают местную партию, партию Зеленского, партию Медведчука и вариант, при котором человек не пойдет на выборы совсем. И еще в продолжение разговора: депутат Госдумы Константин Затулин про идею Пушилина о присоединении Донбасса. "На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве Минских соглашений, а они этого не предусматривают", - пишут в Сети.