- Природная аномалия: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно18:49
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»17:19
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов16:59
- «Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко 16:17
- Под Мариуполем добровольцы сдали оружие полиции - из рук в руки генералу Аброськину16:00
- Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта15:40
- «Можем потерять землю»: члены НВФ пожаловались на мощь подразделений ВСУ13:59
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать13:20
- «Снова переобуется»: Гиркин прокомментировал заявление Пушилина об «интеграции в РФ»12:59
В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
Под обстрелы террористов попали не только жители Донецка. Тяжелую ночь переживает и Авдеевка. Боевики стали серьезно атаковать вечером 12 сентября.
Жители Авдеевки и Донецка в соцсетях писали не только о сильных обстрелах, но и гулких взрывах, сообщает Диалог.UA.
Боевики работали тяжелым вооружением, зафиксированы попадания по жилым домам и пожары вследствие обстрелов. О человеческих жертвах пока ничего не известно. Жители Донецка рассказали, что в стороне Путиловки не один час слышались сильные залпы. "Авдеевка у нас снова тяжелое. Прямое попадание в дом. Приехала вторая пожарная" "Донецк Сити бабашки пару раз слышно, как-то отвыкли, а тут опять…", "Путиловка слышны бахи", "Что за взрывы", "Ребенок плачет, когда же оркотня успокоится" "Сепарня развлекается, это по их понятиям перемирие", "Стены ходуном", "Нехило громыхнуло","2014 год возвращается, страшно" "Скорые и пожарки куда-то понеслись", - писали в соцсетях очевидцы.
Теги: Донецк, Донбасс, Авдеевка, пожарные, скорая помощь, перемирие, боевики, взрывы, обстрелы, соцсети
- "Слышно мощно, со стороны аэропорта сильно громыхает", - Донецк сотрясается от взрывов, дончане пишут о сильных боях возле города
- Громкая ночь - боевики кошмарят донецкое направление
- "Вчерашний вечер в сравнении с сегодняшним ничто" - жители Донецка и Ясиноватой в шоке от исходящих залпов в сторону Авдеевки
- Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- "Даже "Грады" работают, такого давно не было" - в Донецке гремят взрывы и носятся машины с боевиками
- Природная аномалия: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно18:49
- Закрывается пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ18:26
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»17:19
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов16:59
- «Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко 16:17
- Под Мариуполем добровольцы сдали оружие полиции - из рук в руки генералу Аброськину16:00
- Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта15:40
- Ночью возле границы с РФ в районе н.п. Вознесеновка замечены 35 грузовиков и 40 авто14:18
- «Можем потерять землю»: члены НВФ пожаловались на мощь подразделений ВСУ13:59
- Еще один артист из РФ изъявил желание побывать на передовой 20:49
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- «Донбасс – это Украина»: Зеленский назвал главное условие для проведения выборов на территории ОРДЛО20:08
- В Черкассах полицейские избили мужчину на кладбище19:44
- С такими дружить непросто: рейтинг самых сложных в общении знаков Зодиака19:27
- После того как Пушилин "включил" "ДНР" в состав России, ему позвонили из Москвы и сказали "заткнуться"19:11
- Природная аномалия: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно18:49
- Закрывается пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ18:26
- Кінець блокади Трампа: Чому США передумали економити на Україні18:04
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- С такими дружить непросто: рейтинг самых сложных в общении знаков Зодиака19:27
- Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака14:29
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Пятница, 13-е в сентябре: чем опасен именно этот день12:44
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит