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«В „Вагнере“ массовый набор»: Гиркин отреагировал на слова Лаврова о «завершении» войны в Сирии

13.09.2019 11:58
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«В „Вагнере“ массовый набор»: Гиркин отреагировал на слова Лаврова о «завершении» войны в Сирии

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети отреагировал на слова главы МИД РФ Сергей Лаврова о том, что война в Сирии якобы, закончилась.

По словам Гиркина, данная информация Кремля вряд ли соответствует действительности, так как в РФ проходит массовый набор в ЧВК «Вагнера», бойцы которого воюют в Сирии:

«Война в Сирии закончилась. Поэтому в „Вагнере“ — новый массовый набор в „песочницу“. Вот и думай — кто в данном случае выглядит полным дураком: Лавров или Пригожин?», передает donpress.



Теги: Донбасс, война, МИД, Сирия, ДНР, Лавров, Стрелков, Гиркин, ЧВК "Вагнера", НВФ, РФ
 
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