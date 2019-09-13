В зоне ООС погиб боец Нацгвардии: армия РФ разожгла бои всему Донбассу

13.09.2019 11:42

Штаб ООС информирует о том, что на оккупированной территории Донбасса был убит еще один военнослужащий ВСУ из состава Национальной гвардии.

В течение прошлых суток, 12 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, передает "Диалог.UA.

Согласно данным штаба ООС, удалось зафиксировать, как террористы "Л/ДНР" 23 раза открывали огонь по позициям украинских военных. В ходе обстрелов оккупанты РФ применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. В частности, из минометов 80-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия были атакованы многие подразделения Объединенных сил. Бои гремели в районе населенных пунктов Пищевик, Водяное, Новогнатовка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Гнутово, Лебединское, Широкино, Зайцевое, Новгородское, Крымское, Луганское, Майорск. Уточняется, что военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб во время исполнения боевого задания.