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Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта
13.09.2019 15:40
Бойцы ВСУ в зоне ООС находят новое применение самые неожиданные предметы. Так, простая швабра становится мачтой для безопасного наблюдения в тепловизор, оснащенный Wi-Fi. Об этом сообщают волонтеры на странице благотворительного фонда «Повернись живим», пишет ДонПресс.
Так, волонтеры отмечают, что украинские военные приспосабливают для своей работы даже зеркальные камеры:
«Также на войне „зеркалка“, на которую в мирной жизни фиксируют счастливые моменты, фиксирует передвижения противника и возможную работу снайперов. Это важно, чтобы можно было запечатлеть нарушения режима тишины, показать, как российские наемники находятся в оборудованных „лежках“ и аргументировать стрельбу в ответ».
Теги: Донбасс, бойцы, ВСУ, волонтеры
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