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Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"

14.09.2019 20:25
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Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей"
Про це він заявив у ході свого виступу на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє Depo.ua.
Лайчак вважає, що зараз Україна та Росія мають елемент, якого бракувало для примирення раніше.
"У нас є план – це "Мінські угоди". У нас є інструменти – це "Нормандський формат" і трек Курта Волкера. Чого нам досі не вистачало – то це політичної волі. Ми бачили що сторони показують одна на одну та звинувачують одна іншу у нульовому прогресі. Тепер, із приходом президента Зеленського є і це", – пояснив він.
Дипломат навів приклади кроків України та Росії назустріч одна одній, такі як розведення сил у Станиці Луганській та обмін полоненими.
Лайчак окремо підкреслив, що для виконання Мінська, на його думку, варто використати так званий "план Штайнмаєра"
"У нас є принцип, як читати Мінськ – це "план Штайнмаєра", і я вважаю, що це гарний ґрунт", – пояснив Лайчак.



Теги: Украина, Донбасс, поддержка, ОБСЕ, глава
 
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