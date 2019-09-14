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«Это реванш сепаратизма»: на Донетчине осужденный за организацию «референдума» стал «Почетным гражданином»
В Северске Донецкой области звание почетного гражданина города присвоили чиновнику, который ранее был осужден за сепаратизм. Об этом пишет издание ДонПресс с ссылкой на активиста Виталия Гатчекно.
Сообщается, что звание «Почетный гражданин города Северска» было присвоено депутату Северского городского совета Сергею Баканову на сессии горсовета под председательством мэра города Василия Масюженко. Соответствующий знак и удостоверение решено было торжественно вручить во время празднования Дня города.
По словам Виталия Гатченко, Баканова осудили за умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. В 2014 году Баканов был председателем так называемой «участковой избирательной комиссии» на псевдореферендуме и его подпись стоит на «протоколах» о результатах «голосования». В феврале 2019 суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
«Итак, городской совет присвоил звание почетного гражданина города сепаратисту, вина которого доказана в судебном порядке, а судимость не снята», — говорит активист.
Кроме этого Виталий Гатченко сообщил, что на сессии выносили вопрос о присвоении звания почетного гражданина двоим горожанам — уже упомянутому Сергею Баканову и Ольге Тужиковой, которая тоже является действующим депутатом горсовета и тоже была осуждена за аналогичное преступление.
«Почему люди, которые предали Родину и были осуждены, остаются у власти — это вопрос для СБУ. Если они имеют судимость, они должны сложить полномочия, они не могут быть депутатами», — считает Виталий.
Сегодня около 10 активистов и представителей общественности пришли на прием к мэру Северска Василию Масюженко с требованием не подписывать решение.
«Мы требуем, чтобы мэр не подписывал это решение, потому что не хотим, чтобы завтра на праздновании Дня города этот предатель стоял перед народом и принимал поздравления. Это реванш сепаратизма, это недопустимо», — сказал активист.
По его словам, мэр Масюженко пока не ответил на требования общественности.
Теги: Донбасс, реванш, референдум, сепаратизм, Донетчина
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