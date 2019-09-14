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Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина
В эфире одного из российских телеканалов ведущая Ольга Скабеева спросила попросила «главу ДНР» Дениса Пушилина прокомментировать слухи, которые якобы «взорвали Украину» в интернете после его заявления.
Так на российском ТВ отреагировали на комментарий Пушилина, чего он хотел добиться своим заявлением о том, чтобы «войти в состав России на правах федеративного округа», на что он ответил, что «ничего нового не сказал», сообщают Донецкие новости.
«Как ничего нового, Денис Владимирович? Вы, наверное, обратили внимание, что Украину в той части, что называется интернетом, буквальном смысле взорвало. Какие версии выдвигаются: что вы согласовали это на некоем высокопоставленном московском уровне, на нашем российском, столичном – так или нет? Прокомментируйте нам. Если есть планы по интеграции ["ДНР" с РФ], как будет выглядеть интеграция и готовы ли вы выходить из Минских соглашений?», – не унималась Скабеева.
«Заявление было громким», – утверждает она.
На что Пушилин заявил: «На самом деле я не вижу в нем такой громкости, потому что, по сути, я высказал мнение большинства жителей Донбасса, что не является новым. Что касается, как это должно выглядеть и будем ли мы выходить из Минских соглашений – нет, таких для себя задач мы сейчас не ставим. При этом понимаем, что позиция Киева, увы, не меняется. Есть какие-то заявления, есть какие-то минимальные шаги, но самый важный трек – политический – остается пока под очень большим вопросом».
При этом «глава ДНР» усмотрел в Минских соглашениях «интеграцию с РФ». «При условии всецелого исполнения Минских соглашений, именно так как они там прописаны – интеграция с Россией подразумевается и в Минских соглашениях, потому что там прописан пункт о трансграничном сотрудничестве. Поэтому мы уже двигаемся в этих рамках», – заявил он.
Ранее сообщалось, что «глава республики» Денис Пушилин надеется стать «государством» в составе России, позже в «ДНР» растиражировали его уточненное заявление: «Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа».
При этом на сайте парламентской газеты Госдумы РФ появился комментарий главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, который заявил, что на сегодня невозможно реализовать намерение «главы ДНР» Дениса Пушилина и какой-то части населения неподконтрольной украинской власти территории максимально интегрироваться в российское пространство.
Теги: Россия, Донбасс, интеграция, Пушилин, заявление
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